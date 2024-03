An den Flughäfen Berlin, Hamburg und Stuttgart streiken am Donnerstag die Mitarbeitenden der Sicherheitskontrollen. Die Hinflüge der Swiss können zwar wie geplant stattfinden, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch mit. Allerdings müssen die Maschinen den Rückflug ohne Passagiere antreten, weil diese nicht kontrolliert werden können.