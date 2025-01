Die Swiss hatte nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober den Flugbetrieb nach Israel ein erstes Mal eingestellt. Der Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv wurde seither nur unregelmässig angeflogen. So etwa während kurzer Zeit im April und September 2024. Hintergrund der Massnahmen waren jeweils die anhaltenden Kämpfe im Nahen Osten.