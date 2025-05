Das österreichische Verkehrsministerium bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht des «Tagesanzeiger». «Aufgrund der Strafanzeige gegen unbekannte Täter innerhalb der SUB und des daraufhin eingeleiteten Ermittlungsverfahrens gegen Mitarbeiter der SUB hat die Leiterin der Stelle, um jeglichen Anschein einer Befangenheit zu vermeiden, entschieden, die Aufsicht über die gegenständliche Untersuchung abzugeben und den zuständigen Untersuchungsleiter zu entheben», schrieb die Sicherheitsuntersuchungsstelle Österreich (SUB) der österreichischen Nachrichtenagentur APA.