Nach der Notladung eines Swiss-Flugzeugs in Graz (Ö) haben sich am Dienstag zwei Crew-Mitglieder weiterhin in medizinischer Behandlung befunden. Ein Kabinenbesatzungsmitglied lag auf der Intensivstation. Zwölf am Montag hospitalisierte Passagiere konnten das Spital wieder verlassen.