Die Plattform richtet sich an Banken, Vermögensverwalter und weitere Anbieter von Vorsorgelösungen und soll als Dachfonds mit mehreren Teilfonds den Ausbau des Schweizer Vorsorgemarktes unterstützen.
Als erster Teilfonds werde der bisherige Lemania Pension Fund MIX in die neue Struktur integriert, heisst es in einer Medienmitteilung vom Montag. Weitere Teilfonds von Schweizer Finanzinstituten sollen schrittweise folgen. Die Fondsleitung übernimmt FundPartner Solutions (Suisse), ein Unternehmen der Pictet-Gruppe, während die Banque Pictet & Cie als Depotbank fungiert.
Die Plattform soll Anbietern von Vorsorgelösungen eine gemeinsame regulatorische und operative Infrastruktur bieten und damit die Lancierung und Verwaltung von Anlagefonds vereinfachen.
(AWP)