Als erster Teilfonds werde der bisherige Lemania Pension Fund MIX in die neue Struktur integriert, heisst es in einer Medienmitteilung vom Montag. Weitere Teilfonds von Schweizer Finanzinstituten sollen schrittweise folgen. Die Fondsleitung übernimmt FundPartner Solutions (Suisse), ein Unternehmen der Pictet-Gruppe, während die Banque Pictet & Cie als Depotbank fungiert.