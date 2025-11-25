Die Swiss-Piloten plädieren laut einer Medienmitteilung vom Dienstag für einen «Neustart». Denn der GAV 2023 sei unter starkem Einfluss der Corona-Pandemie ausgehandelt worden. Er habe auf der Idee basiert, während dessen Laufdauer Verbesserungen umzusetzen.
Das Swiss-Management habe aber «nur wenig Willen gezeigt», diese Projekte anzugehen. Daher sei die Kündigung des GAV «nur folgerichtig». Dass 85 Prozent der Teilnehmenden für die Kündigung gestimmt hätten, sei ein «starkes» Zeichen.
Die Neuverhandlungen sollen aus Sicht der Aeropers nun «zügig» in Angriff genommen werden.
ra/rw
(AWP)