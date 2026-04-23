Die Gespräche würden in dieser Woche beginnen, teilte die Pilotengewerkschaft Aeropers am Donnerstag mit. Die Piloten fordern unter anderem mehr Einfluss auf den Einsatzplan, da die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben nicht gegeben sei. Ausserdem müsse die Attraktivität der Arbeitsbedingungen deutlich steigen, damit es wieder genügend Pilotennachwuchs gebe.