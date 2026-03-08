Rund 3300 Schweizer beim EDA registriert

Eine Woche nach der amerikanisch-israelischen Offensive gegen den Iran waren laut Bund am Sonntag noch 3349 Schweizer Reisende registriert, gegenüber noch 4040 am Samstag. Sie suchen über die Travel-Admin-App Hilfe bei der Ausreise aus dem Nahen Osten. Am Sonntag gab es unter anderen planmässige Flüge von Etihad aus Abu Dhabi, von Oman Air aus Maskat und von Oatar Airways aus Doha.