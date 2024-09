Auf dem Baufeld D im Genfer Stadtteil Cherpines sollen auf einer Fläche von knapp 15'000 Quadratmetern 175 Mietwohnungen entstehen, teilte die Anlagestiftung am Donnerstag mit. Das Projekt sei Teil einer grösseren Entwicklung, die rund 3000 Wohneinheiten und 2000 Arbeitsplätze umfasse. In unmittelbarer Nähe zum Zentrum Plans-les-Ouates entstehe ein neues Quartier mit Schulen, Dienstleistern sowie Sport- und Kulturangeboten. Eine neue Tramverbindung sorge für eine direkte und schnelle Anbindung an die Bahnhöfe Lancy-Pont-Rouge und Cornavin.