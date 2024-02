Kaum Sorgen macht sich der CEO um Globus. Die Retailgruppe ist Mieterin von SPS-Immobilien in Genf, Lausanne und Luzern. Die Immobilien, in denen Globus Mieter sei, könnten sehr gut weitervermietet werden. «Ich bin diesbezüglich sehr, sehr optimistisch», sagte Zahnd. Zudem habe Globus die Miete für das erste Quartal bereits bezahlt. An der mitten in Zürich gelegenen Immobilie von Globus, die zur Hälfte der zusammengebrochenen Signa Gruppe gehöre, habe SPS allerdings kein Interesse. SPS wolle den Retailbereich reduzieren.