Beim Immobilienkonzern SPS kommt es zu einem Wechsel im Verwaltungsrat. So wird für die kommende Generalversammlung im März 2024 der ehemalige Kühne+Nagel-CEO Detlef Trefzger zur Wahl in das Gremium vorgeschlagen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Nicht mehr zur Wiederwahl stellt sich dagegen Christopher Chambers.

07.11.2023 07:15