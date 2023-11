Entsprechend hat nicht nur die Swiss ein Rekordergebnis erzielt, sondern auch die Lufthansa-Gruppe, zu der neben der Lufthansa selbst und Swiss etwa auch die Austrian Airlines, Eurowings oder Brussels gehören. In den Monaten Juli bis September erzielte sie einen Umsatz von knapp 10,3 Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Plus von rund 8 Prozent. Der operative Gewinn stieg gar knapp um ein Drittel und erreichte fast 1,5 Milliarden Euro. Nur rund um die Pleite von Air Berlin im Spätsommer 2017 hatte der Konzern im Tagesgeschäft noch mehr verdient als in den letzten Monaten.