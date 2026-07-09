Die Prüfung beziehe sich ausschliesslich auf den IT-Ausfall vom 21. Juni 2026, heisst es. Die Swiss analysiere derzeit, ob und inwieweit solche Ereignisse unter das EuGH-Urteil fielen. Frage sei auch, ob das Urteil im Rahmen des bilateralen Luftverkehrsabkommens zwischen der Schweiz und der EU anwendbar ist.