Gegen 09.35 Uhr gehen Swiss Re um 5,0 Prozent auf 137,45 Franken in die Höhe. Der Gesamtmarkt steht derzeit gemessen am SMI mit knapp 0,9 Prozent ebenfalls klar im Plus.
Swiss Re habe ein sehr gutes Schlussquartal hingelegt und mit dem Gewinn die Erwartungen übertroffen, schreibt Ben Cohen von RBC in seiner Ersteinschätzung. Im Fokus stehe aber der «ausserordentliche» Aktienrückkauf im Umfang von 1 Milliarde Dollar. Ursprünglich hatte Swiss Re für 2026 einen Rückkauf von 500 Millionen in Aussicht gestellt, nun sind es insgesamt 1,5 Milliarden.
Der Rückversicherer habe auch aufgrund der geringen Grossschadenlast gute und über den Erwartungen liegende Gewinne erzielt und werde höher als erwartete Aktienrückkäufe tätigen, hält ZKB-Analyst Georg Marti fest. Allerdings weise die Lebens- und Krankenrückversicherung (L&H Re) infolge von Reservenverstärkungen einen tiefer als ursprünglich in Aussicht gestellten Gewinn auf.
Auch Matteo Lindauer von der Bank Vontobel hebt den zusätzlichen Aktienrückkauf als «positive Überraschung» hervor, während auch die Dividende höher als erwartet ausfalle. Dabei habe Swiss Re im Jahr 2025 mit einem Rekordgewinn überzeugt, was vor allem dem disziplinierten Underwriting und den geringen Belastungen aus Naturkatastrophen zuzuschreiben sei, heisst es.
mk/to
(AWP)