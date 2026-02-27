Swiss Re habe ein sehr gutes Schlussquartal hingelegt und mit dem Gewinn die Erwartungen übertroffen, schreibt Ben Cohen von RBC in seiner Ersteinschätzung. Im Fokus stehe aber der «ausserordentliche» Aktienrückkauf im Umfang von 1 Milliarde Dollar. Ursprünglich hatte Swiss Re für 2026 einen Rückkauf von 500 Millionen in Aussicht gestellt, nun sind es insgesamt 1,5 Milliarden.