Die Äusserungen der Swiss Re seien insgesamt eher etwas unter den Erwartungen ausgefallen, meint auch Georg Marti von der ZKB. Das gelte auch mit Blick auf das Volumen der geplanten Aktienrückkäufe. Unvorteilhaft sei zudem die weitere Einmalbelastung bei L&H Re. Die Gewinn-Konsensschätzungen lägen daher wohl etwas zu hoch und dürften angepasst werden.