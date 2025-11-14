Enttäuschend finden die Analysten hingegen die schwachen Ergebnisse in L&H Re. Das Management hatte eine Verfehlung des Nettogewinnziels für das Geschäftsjahr in Aussicht gestellt. UBS-Analysten betonen diesbezüglich, wie wichtig die Kommunikation des Managements für die Aktie sein wird. Die Veröffentlichung der Zahlen deute auf «entschlossene» Massnahmen hin. Zudem sei Swiss Re mit den Problemen im Lebensversicherungsgeschäft nicht allein.