Swiss Re-Chef Christian Mumenthaler sieht den Konzern auf Kurs, um den für 2023 angestrebten Gewinn von über 3 Milliarden US-Dollar zu erreichen, wie er am Freitag an einer Telefonkonferenz sagte. Zu Halbzeit wurde mit einem Plus von 1,45 Milliarden knapp die Hälfte des Versprechens bereits eingelöst.