Die Anleihe besteht den Angaben zufolge aus zwei Tranchen variabel verzinslicher Principal-at-Risk-Notes. Die 300 Millionen Dollar schwere Class-A-Tranche enthalte dabei einen sogenannten Drop-down-Mechanismus. Dieser erlaube es, dass die Anleihe in bestimmten Szenarien eines dritten Schadenereignisses als Wiederherstellungs-Deckung der traditionellen Rückversicherung von Farmers diene. Zudem sei erneut eine vierjährige Subrogationsverlängerung integriert, durch die Investoren stärker von möglichen Rückforderungen profitieren könnten.