Die Transaktion wurde über die Zweckgesellschaft Topanga Re Ltd. in Bermuda strukturiert und stelle die bislang grösste Cat-Bond-Emission von Farmers dar. Mit der Emission rückversichert werden Naturkatastrophen in den USA, darunter benannte Stürme, Erdbeben, Unwetter und Brände, wie die Tochter der Swiss Re am Donnerstagabend mitteilte. Die Absicherung gelte auf Einzelschadenbasis über einen Risikohorizont von vier Jahren.