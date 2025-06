Generell sei die Swiss Re Marktführer in der Lebens- und der Krankenrückversicherung. «Dort haben wir den Anspruch, Profitabilitätsführer zu sein», so der CEO weiter. Sein Ziel sei generell, in allen Zielmärkten führend bei der Profitabilität zu sein - auch wenn man dafür Marktanteile aufgeben müsse.