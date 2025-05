Besser als deutsche Konkurrenten

Insgesamt kosteten die verheerenden Waldbrände in der Region Los Angeles von Anfang Jahr Swiss Re etwas weniger als 600 Millionen Dollar, wie Finanzchef Anders Malmström bei der Präsentation des Ergebnisses sagte. Für den Schweizer Rückversicherer sind laut Malmström wohl noch nie in einem ersten Quartal so hohe Schäden angefallen wie 2025.