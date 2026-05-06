Der Markt für komplexe Rückversicherungstransaktionen wachse, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Lebensversicherer würden sich etwa vermehrt gegen demografische Veränderungen oder Finanzmarktvolatilität absichern. Mit der neu geschaffenen Position reagiere Swiss Re auf die steigende Nachfrage der weltweiten Kunden.
Galligan kommt von der Phoenix Group, wo er als Chief Capital Officer tätig war. Zuvor verantwortete er bei der Barclays Investment Bank komplexe Transaktionen für institutionelle Kunden. Der neue Manager wird seinen Sitz in London haben.
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(AWP)