Swiss Re hat eine neue Position geschaffen: Dean Galligan wird per 1. August zum Head of Transactions für den Geschäftsbereich Life & Health Reinsurance (L&H Re) ernannt. In dieser Rolle wird er die globalen Teams des Bereichs leiten, die sich auf die Strukturierung komplexer Kapital- und Bilanzlösungen sowie Langlebigkeitsrückversicherungen konzentrieren.