Die Swiss Re rechnet in den kommenden Jahren mit einem steigenden Bedarf an Rückversicherungsschutz. Insbesondere die Nachfrage nach Absicherung in Sach- und Spezialsparten dürfte wegen der zunehmenden Risiken aus Naturkatastrophen steigen, wie der Rückversicherer am Montag anlässlich des Branchentreffens «Rendez-Vous de Septembre» in Monte Carlo mitteilte.