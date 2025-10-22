In Verbindung mit einer Abkehr von garantierten Erträgen bei Rentenprodukten bedeute ein längerer Ruhestand, dass Menschen im Rentenalter zwar erhebliche Ersparnisse, aber kein gesichertes Einkommen hätten, so die Studie. Damit erhöhe sich das Risiko, dass sie ihre Ersparnisse überleben. Um dieses Risiko abzudecken, brauche es eine breitere Auswahl an Optionen und Produkten. So liessen sich Sterblichkeit, Langlebigkeit und gesundheitliche Risiken gemeinsam durch Langlebigkeitsrisiko-Verteilungspools abdecken.