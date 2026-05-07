Der Konzerngewinn für die ersten drei Monate lag mit 1,5 Milliarden Franken um rund 19 Prozent über dem Wert des gleichen Vorjahresquartals, wie Swiss Re am Donnerstag mitteilte. Der Versicherungsumsatz der Gruppe ging dagegen auf 10,0 Milliarden Dollar zurück nach 10,4 Milliarden im Vorjahr.