In der Lebens- und Krankenrückversicherung (L&H Re) nahm der Rückversicherer für eine Portefeuille-Überprüfung einen rückläufigen Spartengewinn in Kauf: Mit 1,3 Milliarden Dollar lag dieser dabei auch klar unter dem Gewinnziel von 1,6 Milliarden. Die Sparte stieg im vergangenen aus diversen Geschäften in Australien, Israel und Südkorea aus, wie die Verantwortlichen erläuterten. Den Umbau erklärten sie nun für abgeschlossen.