Die US-Zölle dürften dabei am stärksten die US-Versicherer belasten: So würden sich die steigenden Importkosten auf die Höhe der Schäden etwa in der Motorfahrzeug- und der Bauversicherungssparte auswirken. So dürfte die US Motorfahrzeug-Kaskoversicherung stark betroffen sein: Durch die US-Zölle drohe eine Verteuerung der Ersatzteile für Reparaturen, aber auch von Neu- und Gebrauchtwagen, die als Ersatzfahrzeug benötigt würden.