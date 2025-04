Solche primären Gefahren stellen nach wie vor die grössten Naturrisiken dar, wie das Swiss Re Institute in einer am Dienstag publizierten Sigma-Studie schreibt. Ein weltweit versichertes Schadensausmass von 300 Milliarden Dollar in einem Spitzenjahr läge in etwa doppelt so hoch wie im langfristigen Trend. Zuletzt prägten im vergangenen Jahr die Hurrikane «Helene» und «Milton» in Florida die Katastrophenbilanz.