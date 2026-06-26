Swiss Re arbeite in allen drei Sparten, Schaden- und Unfallrückversicherung (P&C Re), Corporate Solutions und Lebens- und Krankenrückversicherung (L&H Re), sowie auf Konzernebene eng mit Maklern und Vermittlern zusammen, hiess es weiter. Ziel der neuen Einheit sei es, diese strategische Zusammenarbeit zu bündeln, um so den Service im Unternehmen zu verbessern.
Meyenhofer übernimmt die Leitung per Anfang Juli. Er verfügt laut den Angaben über mehr als 23 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche und ist seit 2020 bei Swiss Re, wo er bereits im Geschäft mit Brokern eine leitende Rolle eingenommen habe.
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(AWP)