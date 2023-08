In der zweiten Jahreshälfte prägt in der Regel die Hurrikan-Saison in den USA das Bild. Da ist es bislang ruhig geblieben. Allerdings hätten seit Anfang Juli die USA, Nordwestchina und Südeuropa unter Hitzewellen zu leiden, schrieb Swiss Re. Und in Südeuropa tobten im trockenen Klima schwere Waldbrände. Für Schadenschätzungen dazu sei es noch zu früh.