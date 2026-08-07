«Auf Geschäft, für das wir keine risikoadäquaten Preise erhalten, verzichten wir bewusst», sagte Jurecka am Freitag in einer Videokonferenz mit Journalisten. Die Qualität der Verträge sei für die Munich Re dank weitgehend stabiler Bedingungen und Konditionen jedoch weiterhin hoch. Bei dem nicht erneuerten Geschäft handelte es sich laut Finanzchef Buchanan um nicht sonderlich lukrative Verträge für den Konzern. Der Verzicht gehe daher vor allem zulasten des Umsatzes und belaste weniger den Gewinn.