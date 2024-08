Dabei profitierte der Konzern von der relativ geringen Belastung durch Grossschäden und einem starken Ergebnis an den Kapitalmärkten, wie die Swiss Re am Donnerstag in einem Communiqué bekannt gab. Während das versicherungstechnische Ergebnis nur leicht besser war als im Vorjahr, konnte die Swiss Re das Ergebnis an den Kapitalmärkten um gut 38 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar verbessern.