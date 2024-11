PRO MEMORIA: Der Hurrikan «Milton» zog Mitte Oktober über den US-Bundesstaat Florida und hinterliess eine Schneise der Verwüstung. Rund drei Millionen Haushalte hatten keinen Strom mehr. Über 80'000 Menschen suchten in Notunterkünften Schutz. Millionen Menschen waren im Vorfeld zur Evakuierung aufgerufen worden. Allerdings traf das schlimmste Szenario nicht ein. Die Sturmflut war nicht so gravierend wie bei Hurrikan «Helene», der etwa zwei Wochen zuvor in der Region schwere Schäden angerichtet hatte. «Helene» war über den Südosten der USA gezogen und hatte in mehreren Bundesstaaten Verwüstungen hinterlassen. Weit über 200 Menschen verloren ihr Leben.