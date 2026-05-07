Die Titel von Swiss Re verlieren um 09.20 Uhr in einem leicht festeren Gesamtmarkt 4,0 Prozent auf 123,30 Franken, das bisherige Tagestief liegt mit 122,05 Franken gar noch tiefer. Am Mittwoch hatten die Swiss Re-Titel in Erwartung eines guten Quartalsresultats noch um 2,9 Prozent zugelegt. Entsprechend ist im Markt unter anderem von «Sell the facts» die Rede.