Swiss Re Capital Markets habe die Transaktion in zwei Klassen mit variabler Verzinsung strukturiert. Die Klasse-A-Anleihen der Serie 2023-1 hätten ein Volumen von 100 Millionen Dollar und würden bei namentragenden Stürmen in den USA und Kanada eine Absicherung auf Basis der Entschädigung pro Schadenereignis sowie bei Erdbeben in den USA (ausser Kalifornien) und Kanada eine Absicherung auf Basis der jährlichen Gesamtentschädigung bieten.