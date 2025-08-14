Der günstige Schadenverlauf führte in der wichtigsten Sparte, der Sach- und Haftpflichtrückversicherung (P&C Re), zu einem deutlich verbesserten Ergebnis. So lag der Schaden-Kosten-Satz im Halbjahr noch bei 81,1 Prozent (Vorjahr 84,5 Prozent), für das zweite Quartal sank die Kennzahl gar deutlich unter 80 Prozent. Das Ziel für das Gesamtjahr bleibt weiterhin ein Schaden-Kosten-Satz von weniger als 85 Prozent.