Aktie verliert

An der Schweizer Börse fielen die Titel des Rückversicherers nach einem Auf und Ab bis Handelsschluss um 3,5 Prozent auf 145,45 Franken, während der Gesamtmarkt SMI leicht im Plus schloss. Insgesamt habe Swiss Re sehr gute Zahlen geliefert, hiess es im Handel. Allerdings dürften einige Anleger nun Gewinne mitgenommen haben, nachdem die Aktien seit Jahresbeginn bereits klar zugelegt hatten.