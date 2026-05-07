Der Rückversicherer übertraf zwar mit dem Quartalsgewinn wie auch mit den Ergebnissen der einzelnen Sparten die Erwartungen am Markt klar. Analysten verwiesen aber auf die klaren Preisrückgänge bei den Vertragserneuerungen, die auf der Umsatzentwicklung und der Profitabilität des Neugeschäfts lasten würden.