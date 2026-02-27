Auch für die Geschäftsleitung gab Swiss Re eine Neuernennung bekannt. Ab Anfang April wird Henock Teklu als Group Chief Transformation Officer & Chief of Staff von BlackRock Investment Management zum Rückversicherer wechseln. Teklu soll in seiner Funktion dazu beitragen, «die Transformationsagenda zu gestalten und zu begleiten». Er blicke auf 20 Jahre Führungserfahrung im Investment Banking, in der Versicherungsbranche und im Asset Management zurück.