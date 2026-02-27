Henchoz bringe eine «herausragende Rückversicherungsexpertise, strategisches Denkvermögen und bewährte Führungskompetenzen» mit. Von 2019 bis 2025 war er CEO des Konkurrenten Hannover Re. Davor war er von 1998 bis 2018 bereits einmal für Swiss Re tätig, zuletzt als Chef Rückversicherung der Region EMEA.
Auch für die Geschäftsleitung gab Swiss Re eine Neuernennung bekannt. Ab Anfang April wird Henock Teklu als Group Chief Transformation Officer & Chief of Staff von BlackRock Investment Management zum Rückversicherer wechseln. Teklu soll in seiner Funktion dazu beitragen, «die Transformationsagenda zu gestalten und zu begleiten». Er blicke auf 20 Jahre Führungserfahrung im Investment Banking, in der Versicherungsbranche und im Asset Management zurück.
mk/ra
(AWP)