Die Gruppe bestätigte auch die Finanzziele für das neue Jahr: 2024 will Swiss Re auf Anfang 2024 im neuen IFRS-Bilanzkleid einen Konzerngewinn über 3,6 Milliarden Dollar schreiben. In der Sparte P&C Re peilt der Rückversicherer einen Schaden-Kosten-Satz von weniger als 87 Prozent unter IFRS an und für L&H Re wird ein Gewinn von 1,5 Milliarden Dollar angestrebt.