Die Grossschäden aus Naturkatastrophen beliefen sich 2023 auf 1,3 Milliarden Dollar, womit sie unter dem Jahresbudget von 1,7 Milliarden ausfielen. Zu den wichtigsten Naturkatastrophen zählt der Rückversicherer das Erdbeben in der Türkei und in Syrien zu Beginn des Jahres, der Hurrikan Otis in Mexiko im vierten Quartal sowie mehrere über das Jahr verteilte Unwetter in Europa.