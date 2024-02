Die Kosten für Grossschäden aus Naturkatastrophen lagen mit 1,3 Milliarden Dollar klar unter dem Budget von 1,7 Milliarden. Das grösste Ereignis war das Erdbeben in der Türkei und in Syrien zu Jahresbeginn, das für Swiss Re mit Kosten in Höhe von 500 Millionen Dollar verbunden war. Der Hurrikan «Otis» in Mexiko im vierten Quartal belastete mit rund 150 Millionen.