Mit Blick auf die Preise sei in dieser Runde eine Erhöhung von 0,3 Prozent bei stabilen Konditionen erzielt worden, hiess es weiter. Zur Vorsicht neigt der Konzern jedoch bei seinen Schadenannahmen. Aufgrund der Inflation und aktualisierter Risikomodelle hätten sich diese um 4,6 Prozent erhöht, womit sich netto ein Preisrückgang von 4,3 Prozent errechne.