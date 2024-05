Gestiegene Renditen

Im Lebengeschäft (L&H Re) erzielte der Rückversicherer in den ersten drei Monaten einen Gewinn nach IFRS von 412 Millionen Dollar. Das Ergebnis spiegle eine den Erwartungen entsprechende Sterblichkeit in den USA wider, gleichzeitig profitierte die Sparte von einem guten Anlageergebnis. Für das Gesamtjahr will der Versicherer in der Sparte einen Gewinn von 1,5 Milliarden Dollar erreichen.