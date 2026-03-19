In Europa wird das Wachstum bei den Katastrophenschäden dagegen vor allem von den Folgen schwerer Stürme angetrieben. Zu den Faktoren gehören sowohl eine steigende Exponierung wie auch veränderte Umweltbedingungen: Die Swiss Re-Verantwortlichen verwiesen in der Medienkonferenz etwa auf die hohe Zahl an installierten Solarpanels in Europa, die bei Hagelschäden stark exponiert sind. Gleichzeitig komme es in Europa immer häufiger zu Stürmen mit ausserordentlich grossen Hagelkörnern.