Betroffen davon seien 106 Fluggäste. «Für diese Passagiere haben wir umgehend nach Lösungen gesucht, um sie schnellstmöglich an ihre Enddestination zu bringe», so ein Sprecher der Swiss weiter. Grund dafür sei, dass die Flughafenbetreiberin in Brüssel die Fluggesellschaften dazu aufgefordert habe, ihr Flugprogramm zu reduzieren.