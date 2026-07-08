Birlenbach war seit Anfang 2024 CCO von Swiss. In ihre Amtszeit fielen unter anderem die Einführung des neuen Langstreckenprodukts «SWISS Senses», die Weiterentwicklung der Kundenstrategie sowie die Neuausrichtung der Frachtdivision. Sie werde sich nach dem Abgang neuen Aufgaben ausserhalb der Lufthansa-Gruppe widmen, hiess es.