Im vergangenen Oktober hatte die Swiss wegen der Probleme mit der Triebwerkswartung und dem Ersatzteilmangel die Reissleine gezogen. Alle neun kleinen Airbus A220-100 würden für eineinhalb Jahre stillgelegt, sagte Finanzchef Dennis Weber damals. Damit wollte die Swiss die 18 Triebwerke der A220-100 für die grösseren A220-300 nutzen, von denen die Fluggesellschaft 21 Maschinen im Einsatz hat. Damit steige die Einsatzbereitschaft der A220-300-Flotte.