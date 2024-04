Swiss-Mutter Lufthansa setzt ebenfalls Flüge nach Nahost aus

Nach dem iranischen Angriff auf Israel hat auch die Swiss-Muttergesellschaft Lufthansa mehrere Flugverbindungen in den Nahen Osten vorübergehend eingestellt. Betroffen sind reguläre Flüge von und nach Tel Aviv in Israel sowie nach Erbil im Irak und Amman in Jordanien, wie der Konzern am Sonntag auf seiner Webseite mitteilte.