Die Eskalation im Nahen Osten hat aber für den Flugbetrieb weitere Auswirkungen. Wegen der Schliessung zahlreicher Lufträume, unter anderem auch im Irak, startete die Swiss auch nicht nach Dubai. Auch der Flug vom Sonntag in den Wüstenstaat findet nicht statt. Bereits seit längerer Zeit setzt die Swiss Nachtflüge nach Tel Aviv aus.